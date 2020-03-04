Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко рассказал во время онлайн-конференции на сайте АКЗС, что уже не первый год соблюдает православный пост.
"В части пищи, естественно, на все семь недель исключил мясное, оставил рыбу, изредка – курицу", – сказал спикер краевого парламента.
Напомним, рыбу во время поста употреблять можно, а вот мясо и курица под запретом.
Пост, по словам Романенко, это, прежде всего, духовное испытание, помогающее воспитать, сдержать себя.
"Знаю, что многие на период поста отказываются от развлечений, телевидения, соцсетей. Я в силу характера работы исключить посещение публичных мероприятий и просмотр новостей не имею возможности. Поэтому стараюсь меньше раздражаться, философски воспринимать трудности и больше уделять времени семье", – добавил депутат.
Великий пост начался 2 марта и продлится до 19 апреля.
Комментарии
Ерой.
хороший бы иеромонах из него вышел
Репу ест..))))ахахаха
Вроде не очем, а медиа рейтинг повысил....
Ему это не поможет.
И не скажешь, что комсомольским вожаком был.
пусть он мне мясо отдаст, а то надоело на овощах жить уже