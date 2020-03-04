Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко рассказал во время онлайн-конференции на сайте АКЗС, что уже не первый год соблюдает православный пост.

"В части пищи, естественно, на все семь недель исключил мясное, оставил рыбу, изредка – курицу", – сказал спикер краевого парламента.

Напомним, рыбу во время поста употреблять можно, а вот мясо и курица под запретом.

Пост, по словам Романенко, это, прежде всего, духовное испытание, помогающее воспитать, сдержать себя.

"Знаю, что многие на период поста отказываются от развлечений, телевидения, соцсетей. Я в силу характера работы исключить посещение публичных мероприятий и просмотр новостей не имею возможности. Поэтому стараюсь меньше раздражаться, философски воспринимать трудности и больше уделять времени семье", – добавил депутат.

Великий пост начался 2 марта и продлится до 19 апреля.