Житель Новоалтайска в пьяной ссоре убил знакомую

58-летний житель Новоалтайска убил знакомую в разгар пьяной ссоры, сообщают в СК по Алтайскому краю.

Днем в декабре 2019 года в Новоалтайске обвиняемый в компании распивал спиртное в доме знакомой. В ходе распития между ним и хозяйкой дома произошел конфликт по причине оскорблений. В результате мужчина несколько раз ударил знакомую острым предметом в область живота и груди. 57-летняя женщина скончалась на месте.

О случившемся мужчина сам сообщил в правоохранительные органы, однако вину в содеянном не признал. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.