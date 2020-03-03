В РПЦ призывают меньше сидеть в соцсетях во время Великого поста

Представитель Русской православной церкви Владимир Легойда предложил верующим россиянам сократить время провождения в социальных сетях во время Великого поста, передает "Интерфакс".

Легойда назвал соцсети пространством, которое "пожирает время человека". Также официальный представитель РПЦ в ходе пресс-конференции подчеркнул, что пост дает своеобразную мощную подпорку, чтобы отказаться от такого времяпрепровождения и попытаться с ним побороться.

Председатель учебного комитета при РПЦ протоиерей Максим Козлов также призвал россиян использовать освободившееся от социальных сетей время для реального общения с близкими людьми.