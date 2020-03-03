Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса

Летние олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за усугубившейся ситуации с коронавирусом, передает издание Sport24 со ссылкой на японские СМИ.

Так, японская чиновница Сэйко Хасимото, которая ранее занималась велогонками и конькобежным спортом, заявила, что в соглашении Японии с Международным олимпийским комитетом Олимпиаду необходимо провести в течение 2020 года. Фактически это можно интерпретировать как разрешение на перенос соревнований.

Запланировано, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Однако из-за угрозы распространения инфекции власти отменили тестовые мероприятия соревнований.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч человек, а число погибших уже достигло 3117. Во вторник, 3 марта, стало известно о том, что болезнь зафиксирована в 65 странах. В Японии число заразившихся составляет не меньше 980 человек.