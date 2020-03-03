Ставки по ипотеке продолжают снижаться в Алтайском крае

Ставки по ипотеке в Барнауле продолжили снижаться в феврале, сообщает Алтайский портал недвижимости.

В среднем процент, заявленный алтайскими банкирами, составил 8,4%. При этом за последний год ставка по ипотеке плавно сократилась на 1,4%.

Отмечается, что в феврале восемь кредиторов оставили ставки на прежнем уровне, девять — снизили по ряду ипотечные программы. Также многие банки смягчили условия для заемщиков среди категории военных. Предполагается, что это связано с Днем защитника Отечества и 75-летием Победы в ВОВ. Вероятно, до мая и другие кредиторы снизят процент по военной ипотеке.

Еще несколько банков сократили ставки по программам для покупки или строительства домов. Динамика обусловлена началом весенне-летнего сезона и госпроектами, направленными на поддержку и развитие малоэтажной застройки.

На сегодня главные банки предлагают жителям Алтайского края порядка 120 программ с разными условиями и целями кредитования. Минимальная ставка по ипотеке составляет 2,7%, максимальная – 12,75%. Эксперты ожидают дальнейшее снижение процентов.