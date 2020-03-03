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Томенко поручил помочь дольщикам достроить дом на Павловском тракте

, ИА "Амител"
Вторую блок-секцию планируют сдать уже в июне
Дом на Павловском тракте, 291 / Фото: Skyscrapercity.com

Дом на Павловском тракте, 291 / Фото: Skyscrapercity.com

Во вторник, 3 марта, в администрации Барнаула состоялось заседание, в ходе которого были рассмотрены вопросы, связанные с завершением строительства многоквартирных домой и других объектов недвижимости, для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов, сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что ключевым вопросом заседания стало строительство многоквартирного дома на Павловском тракте, 291. Мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что Губернатор Виктор Томенко взял ситуацию на особый контроль, а также поручил администрации краевой столицы разобраться во всех спорных вопросах и помочь дольщикам.

"Принято решение – отказаться от услуг подрядчика – организации "Сибресурс", задолженность которой перед "Барнаулкапстроем" составляет 57 млн рублей. С 4 марта акционерное общество "Барнаулкапстрой" станет застройщиком и генеральным подрядчиком на этом объекте, с завтрашнего дня компания заходит на объект. Для завершения строительства необходимо порядка 70 млн рублей. Помощь финансовыми и другими ресурсами возьмет на себя ИП Комяков Андрей Геннадьевич", — отметил мэр города Вячеслав Франк.

Предполагается, что третий подъезд будет сдан в мае, а срок сдачи четвертого — июнь. Также на июнь запланированы завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй блок-секции.

Как ранее сообщал аmic.ru, сотни дольщиков многоквартирного дома № 291 на Павловском тракте вынуждены снимать жилье или жить у родственников из-за нехватки средств на завершение строительства второй блок-секции. Барнаульцы в ожидании жилья написали петицию к властям с просьбой найти недостающие 25 млн рублей, чтобы закончить долгострой и заселить дольщиков, которые уже устали ждать.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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