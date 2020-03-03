Киркоров верит в успех Little Big на Евровидении

Российский певец Филипп Киркоров считает, что выбор группы Little Big в качестве представителя России на международном конкурсе Евровидение невероятно перспективен, сообщает ТАСС.

"Выбор Первого канала неожиданный и, на мой взгляд, невероятно перспективный. Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник", – сообщил Киркоров.

Киркоров призвал болеть "за наших". Он также отметил, что помогает готовиться к фестивалю участникам из Эстонии и Молдавии.

Как уже сообщал аmic.ru, премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Группа Little Big была основана в 2013 году в городе Санкт-Петербурге.