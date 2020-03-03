Герой СССР, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (нынешний Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 3 марта, в пресс-службе администрации Курской области.

"Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов", – сказали в пресс-службе.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге. При штурме Кенигсберга под огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, которые перекрывали дорогу. Благодаря его подвигу советские танки и самоходные орудия смогли выйти на окраину города. В 1945 году за действия в Восточной Пруссии Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году – почетного гражданина Курска.