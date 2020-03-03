Уроженец Чечни начал резать себя ножом, а затем напал на полицейских

Россиянин начал резать себя ножом в московском кафе, а затем набросился на полицейских, передает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник издания, уроженец Чечни обедал в кафе, но неожиданно стал резать себя принесенным с собой ножом при других посетителях. Персонал заведения вызвал полицию, по приезду патрульных чеченец набросился на них с ножом.

В целях самозащиты один из стражей порядка выстрелил в нападавшего. Его госпитализировали с ранением в ногу.

Полиция начала доследственную проверку, а также восстанавливает обстоятельства произошедшего.