Каждый десятый россиянин соблюдает Великий пост

Каждый десятый россиян соблюдает Великий православный пост, сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Так, абсолютное большинство россиян слышали о Великом посте – 94%, более половины смогли назвать дату или период его начала в 2020 году (54%).

Также выяснилось, что 69% россиян поститься не собираются. При этом каждый десятый заявил, что будет соблюдать Великий пост. Остальные респонденты не смогли определиться со своим отношением к этой церковной традиции.

Опрошенные связывают Великий пост с ограничением в еде (22%), христианством и церковью (19%), самоограничением во всех сферах, отсутствием грехов (14%), а также с очищением (10%). Однако только 55% опрошенных знают правила поведения и ограничения, связанные с Великим постом.

Великий православный пост начался 2 марта и продлится до 18 апреля.