Жители Алтайского края поставили общественному транспорту двойку

Алтайский край вошел в число регионов, где местные жители больше остальных недовольны работой общественного транспорта. Опрос провела "Молодежка ОНФ".

Активисты попросили пять тысяч человек из 79 регионов России оценить работу общественного транспорта в своем регионе. В итоге в Алтайском крае пассажиры поставили 2,4 балла из пяти возможных. Такой же результат показали Псковская, Калужская, Волгоградская области. Хуже результат только в Бурятии и Брянской области (по 2,3 балла), а также в Тверской области и Тыве (по 1,9 балла).

Больше всего работой общественного транспорта довольны жители Адыгеи – 4,4 балла. Вторую и третью строчки разделили Мордовия и Сахалинская область – по четыре балла.