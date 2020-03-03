Квартиры в Алтайском крае продают ниже себестоимости

Всероссийский Союз инженеров-сметчиков опубликовал статистику затрат на строительство и рыночных цен на первичное жилье. Сразу 34 региона страны попали в список с отрицательной разницей.

Среди них и Алтайский край. Так, согласно приведенным данным, затраты на строительство одного квадратного метра жилья в Алтайском крае составляют 45 292 рубля, а средняя цена – 44 901 рубль.

Для сравнения, в Новосибирской области застройщик зарабатывает с одного "квадрата" почти восемь тысяч рублей, в Красноярском крае – пять тысяч, в Республике Алтай – 4,5 тысячи рублей.

Как напоминает "Алтайский портал недвижимости", ранее эксперты неоднократно заявляли, что Алтайский край, имея низкую покупательную способность, не готов к высоким ценам на жилье. Поэтому застройщикам приходится удерживать их на таком уровне. При этом себестоимость постоянно растет за счет удорожания материалов, монтажных работ, земель и других факторов.