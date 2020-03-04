В Конституции предложили закрепить конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления.
"Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания", – приводит слова Бастрыкина ТАСС.
Также Бастрыкин отметил, что подобные санкции станут наиболее эффективным методом в борьбе с коррупцией. Он напомнил, что только за 2019 год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. Тогда к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.
Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля. Этот день сделают выходным.
Комментарии
зачем все совать в конституцию, это же основной закон
Так пусть с себя начнут все чинуши и депутаты конфискацию. Больше чем уверен, 90% из всего этого состава могут быть причастны к коррупции....
«Самые плохие законы — в России, но этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет». Салтыков-Щедрин.
длину бороды, правила пользования туалетной бумагой...много чего можно внести в основной закон страны. Не мое, из какой-то книги еще чуть ли не советских времен
конституцию превращают в книгу Андерсона "сказки-сказочных"
И смертную казнь на фонаре