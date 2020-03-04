В Конституции предложили закрепить конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления.

"Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания", – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Также Бастрыкин отметил, что подобные санкции станут наиболее эффективным методом в борьбе с коррупцией. Он напомнил, что только за 2019 год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. Тогда к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля. Этот день сделают выходным.