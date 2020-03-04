Алтайских мошенников освободили из-под стражи в зале суда в Тюмени

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор двум мошенникам из Алтайского края. Женщина и ее подельник под видом снятия порчи забрали деньги и ценности у трех местных жительниц.

Установлено, что в июле 2019 года мошенники увидели сидевшую на лавочке у подъезда 78-летнюю пенсионерку. Аферистка заявила, что может снять с нее порчу и улучшить состояние ее здоровья. Для обряда надо было пройти в квартиру женщины.

Мужчина остался на улице наблюдать за обстановкой, а мошенница отправилась в квартиру старушки, где для ритуала потребовала все хранящиеся в доме деньги. Пенсионерка отдала гостье 96 тысяч рублей.

В октябре 2019 года мошенники аналогичным способом похитили еще у одной жительницы Тюмени 15 тысяч рублей, а у другой выманили 35 тысяч рублей и золотые украшения на общую сумму более 47 тысяч.

В ходе разбирательства аферисты возместили женщинам ущерб. В итоге суд назначил "целительнице" три с половиной года условно, ее подельнику подельник получил на полгода меньше. Сразу после оглашения приговора парочку освободили из-под стражи, сообщает портал "Вслух.ру".