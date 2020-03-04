Прохладно и снежно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 марта

Алтайский край ожидает прохладный и снежный день в среду, 4 марта, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от -4°C до +1°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Метеорологи прогнозируют мокрый и умеренный снег. Также стоит быть осторожнее на дорогах: будет сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от нуля до +2°C. Временами небольшой снег и сильная гололедица на дорогах.

В последующие дни ожидается похолодание в ночное время. К завтрашнему дню в отдельных регионах температура воздуха в темное время суток может опуститься до -16°C.