Чтение классической литературы улучшает работу мозга и качество жизни

Ученые из Ливерпульского центра исследований в области чтения, литературы и общества, изучающие роль книг в моделировании творческого мышления, выявили, что классическая европейская литература способна повысить эффективность работы мозга, а также качество жизни человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи советуют людям, страдающим от депрессии, умственной деменции и хронических заболеваний, больше читать классические произведения — например, Льва Толстого или Чарльза Диккенса. При этом от мотивационной литературы эксперты советуют отказаться, так как она может только усугубить расстройства.

Так, профессор Филипп Дэвис рассказал, что чтение классической художественной литературы высвобождает эмоции и воображение человека и позволяет почувствовать себя более живым, что потенциально может облегчить симптомы болезни.

При этом профессор подчеркивает, что получить аналогичного эффекта от книг о личностном росте невозможно. Процесс их чтения происходит быстро и почти автоматически, поскольку люди ищут здесь просто информацию. Это же касается и других, подобных этому жанру книг.