Более миллиарда рублей потратят в Алтайском крае на жилье для детей-сирот

Алтайский край получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на покупку квартир детям-сиротам. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

Как передает ТАСС, общая сумма, которую край направит в 2020 году на приобретение жилья для сирот, превысит 1 млрд рублей.

По словам Гилева, в покупке квартир для этой категории есть проблема – в регионе строится очень мало жилья, которое по законодательству подходит для подобных закупок. Кроме того, на Алтае наблюдается прирост сирот, достигших совершеннолетия. Сейчас в крае 7,6 тысячи сирот, нуждающихся в жилье, и из них 5,6 тысячи уже достигли 18 лет. Им нужно предоставить жилье незамедлительно.