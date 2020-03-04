Комитет Госдумы одобрил поправку в Конституцию с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую упоминание Бога, сообщает ТАСС. Ее предлагают включить в качестве части новой статьи 67.1.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — гласит ее текст.

Как ранее писал amic.ru, добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем обращении на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя он предложил молиться, чтобы в основном законе России фигурировал Бог. Предстоятель РПЦ напомнил, что большинство граждан России верующие люди.

Он призвал представителей всех конфессий способствовать тому, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".