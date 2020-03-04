Комитет Госдумы одобрил поправку в Конституцию с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую упоминание Бога, сообщает ТАСС. Ее предлагают включить в качестве части новой статьи 67.1.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — гласит ее текст.
Как ранее писал amic.ru, добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В своем обращении на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя он предложил молиться, чтобы в основном законе России фигурировал Бог. Предстоятель РПЦ напомнил, что большинство граждан России верующие люди.
Он призвал представителей всех конфессий способствовать тому, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".
Комментарии
Мракобесие 21-го века
Упоминание в основном законе страны веры в Бога означает фактическое признание государством существование Бога. На референдуме увидим, правильно ли утверждение, что большинство граждан России верующие
Это явное, неприкрытое и богомерзкое лицемерие, о котором сам Господь предупреждал.
А какой у вас в Эфиопии бог, Вуду что ли?
мрак
Осталось на купюрах написать, как в США....
Маразм крепчает. По-моему, у нас церковь отделена от государства. Ну, так в школе раньше учили.
Главное чтоб не заставляли в церковь ходить, из детства плохие воспоминания, два часа стоишь, присесть нельзя, выйти нельзя.
4.03.2020 08:56
- гость -
Так и есть. Только у нас теперь нет объединяющей идеологии как в СССР и вместо неё подсовывают религию. Как паства без пастуха, одичают же, по лугам разбегутся, ещё и думать сами начнут, это же ужас.
В прошлый раз Конституция с таким упоминанием ревностно охраняла наследственные дворянские титулы.
4.03.2020 08:56
- гость -
Да, да. И в текущей версии Конституции указано, что Российская Федерация - светское государство и никакая религия не может быть обязательной и государственной. А у нас попы законы пишут...
уплату церковной десятины туда случаем не вносят?
4.03.2020 09:03
гость
ещёбы , ну так-то дворяне им позволяли жировать за чужой счёт
А ещё раньше и в другой стране кардинал позволял это дворянам.
А ст.14 уберут из конституции?
Нужно еще упоминание Царя внести, будет логично..
Упомнить или помянуть?