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ОНФ: алтайский диагностический центр хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн

, ИА "Амител"
Общероссийский народный фронт считает такие траты расточительными
Фото: toyota.ru

Фото: toyota.ru

Бюро расследований ОНФ обратилось к Минздраву Алтайского края с призывом дать оценку действиям КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" по закупке дорогого автомобиля на внебюджетные средства, сообщает сайт организации.

Изучив запрос котировок по 223-ФЗ, поданный учреждениям, эксперты ОНФ пришли к выводу, что с высокой долей вероятности речь идет об автомобиле Toyota Camry в комплектации "Классик". Его стоимость оценивают в 1,8 млн рублей.

Формально диагностический центр ничего не нарушает, так как закупки по 223-ФЗ не нормированы. Однако если бы они объявили аналогичную закупку по 44-ФЗ, то нарушили бы законодательство, уверены в ОНФ. стоимость

Речь идет о приказе регионального минздрава №312 от 14 ноября 2019 года. Согласно ему цена транспорта для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей.

"Помимо всего прочего, закупка осуществляется медицинской организацией с просроченной кредиторской задолженностью, в том числе по ранее заключенным государственным контрактам", — заявил координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко, уточнив, что подобные действия явно не способствуют скорейшему погашению долгов.

Общественники также предлагают региональным властям ввести нормирование закупок бюджетных учреждений здравоохранения по 223-ФЗ, чтобы избежать расточительных трат в будущем.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.03.2020 08:59
- гость -

А чего они отечественное-то не закупают? Вон какие машины теперь на дважды автомобильном делают, глаз не отвести.

4.03.2020 09:00
- гость -

Согласен!!!!!!!!!!
Нада сделать, на законодательном уровне так, что бы для чиновников (от директора МУП до Примьер министра РФ), Лада Веста стала приделом мечтаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4.03.2020 09:03
- гость -

Вы русский сначала выучите. А потом сами покатайтесь и поремонтируйте эти весты.

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