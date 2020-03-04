ОНФ: алтайский диагностический центр хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн

Бюро расследований ОНФ обратилось к Минздраву Алтайского края с призывом дать оценку действиям КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" по закупке дорогого автомобиля на внебюджетные средства, сообщает сайт организации.

Изучив запрос котировок по 223-ФЗ, поданный учреждениям, эксперты ОНФ пришли к выводу, что с высокой долей вероятности речь идет об автомобиле Toyota Camry в комплектации "Классик". Его стоимость оценивают в 1,8 млн рублей.

Формально диагностический центр ничего не нарушает, так как закупки по 223-ФЗ не нормированы. Однако если бы они объявили аналогичную закупку по 44-ФЗ, то нарушили бы законодательство, уверены в ОНФ. стоимость

Речь идет о приказе регионального минздрава №312 от 14 ноября 2019 года. Согласно ему цена транспорта для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей.

"Помимо всего прочего, закупка осуществляется медицинской организацией с просроченной кредиторской задолженностью, в том числе по ранее заключенным государственным контрактам", — заявил координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко, уточнив, что подобные действия явно не способствуют скорейшему погашению долгов.

Общественники также предлагают региональным властям ввести нормирование закупок бюджетных учреждений здравоохранения по 223-ФЗ, чтобы избежать расточительных трат в будущем.