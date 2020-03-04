ОНФ: алтайский диагностический центр хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн

Бюро расследований ОНФ обратилось к Минздраву Алтайского края с призывом дать оценку действиям КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" по закупке дорогого автомобиля на внебюджетные средства, сообщает сайт организации.
Изучив запрос котировок по 223-ФЗ, поданный учреждениям, эксперты ОНФ пришли к выводу, что с высокой долей вероятности речь идет об автомобиле Toyota Camry в комплектации "Классик". Его стоимость оценивают в 1,8 млн рублей.
Формально диагностический центр ничего не нарушает, так как закупки по 223-ФЗ не нормированы. Однако если бы они объявили аналогичную закупку по 44-ФЗ, то нарушили бы законодательство, уверены в ОНФ. стоимость
Речь идет о приказе регионального минздрава №312 от 14 ноября 2019 года. Согласно ему цена транспорта для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей.
"Помимо всего прочего, закупка осуществляется медицинской организацией с просроченной кредиторской задолженностью, в том числе по ранее заключенным государственным контрактам", — заявил координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко, уточнив, что подобные действия явно не способствуют скорейшему погашению долгов.
Общественники также предлагают региональным властям ввести нормирование закупок бюджетных учреждений здравоохранения по 223-ФЗ, чтобы избежать расточительных трат в будущем.
Комментарии
А чего они отечественное-то не закупают? Вон какие машины теперь на дважды автомобильном делают, глаз не отвести.
Согласен!!!!!!!!!!
Нада сделать, на законодательном уровне так, что бы для чиновников (от директора МУП до Примьер министра РФ), Лада Веста стала приделом мечтаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы русский сначала выучите. А потом сами покатайтесь и поремонтируйте эти весты.