За холодные кабинеты школ на Алтае оштрафовали их директоров

Директорам Беш-Озекской и Шыргайтинской школ по представлению прокуроров Шебалинского района вынесли штрафы за нарушение температурного режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

В ходе проверки установлено, что, несмотря на достаточный запас угля, в Беш-Озекской школе температура в кабинете физики падала до 13°C, в спортзале – до 15°C, а в Шыргайтинской школе спортивный зал охлаждался до 13°C. При этом за окнами стояла достаточно теплая погода – всего -8°C.

Руководителей образовательных учреждений признали виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3. КоАП РФ).

Прокуратура потребовала нормализовать температурный режим, чтобы не подвергать опасности здоровье детей. Представление удовлетворено – все нарушения устранили.