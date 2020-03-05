Перед тем как подавать документы в банк на оформление ипотеки, нужно оценить свои платежные возможности. Зная свой доход, сумму первоначального взноса и условия банка, можно рассчитать ежемесячный платеж без помощи сотрудников финансовой организации. Онлайн-сервисы по расчету платежей существуют давно и постоянно совершенствуются. Теперь с их помощью можно быстро получить более точную и исчерпывающую информацию по ипотечному кредиту.

Расчет платежа по ипотеке

Быстро и просто рассчитать сумму платежа по ипотеке помогут как универсальные, так и специализированные сервисы. Наиболее популярный среди них – кредитный калькулятор.

При выборе условий для покупки жилья и расчета платежа важно учитывать три параметра:

процентную ставку;

сумму переплаты;

ежемесячный платеж, который складывается из выплаты основного долга и начисленных процентов.

Все эти данные вводятся в соответствующие строчки в онлайн-калькуляторе, после чего система автоматически рассчитает сумму ежемесячного платежа и примерный график.

Если вы планируете оформить ипотеку, то можно сделать предварительный расчет платежей на "Выберу.ру".