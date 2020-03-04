Стало известно, у кого больше шансов не заболеть коронавирусом

Меньше всего подвержены заражению новым типом коронавируса дети и подростки, сообщает газета "Известия".

На них приходится только 1% от общего числа заболевших. То есть из 70 тысяч человек инфицированных только около 700 не достигли совершеннолетия. Низкая доля заражений наблюдается и у людей в возрасте от 18 до 30 лет.

По статистике, абсолютное большинство выявленных случаев COVID-19 приходится на людей в возрасте от 30 лет. Это 87% от суммарного количества заболевших.

Однако выводы пока делать рано, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно", – уточнил Лукашев.

По его словам, этот вопрос требует детального изучения.