Барнаульцы пожаловались на нечищеную дорогу, из-за которой может не проехать скорая

Жильцы дома по адресу Папанинцев, 121, пожаловались на нечищеный двор, из-за которого автомобили экстренных служб не могут добраться до нуждающихся людей, сообщается в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора сообщения, отвечает за уборку ТСЖ "На Папанинцев". При этом двор за всю зиму чистили всего дважды, причем в последний раз – за счет администрации.

Жильцы хотят, чтобы на эту проблему обратили внимание соответствующие службы.

Как уже сообщал amic.ru, ранее жители Налобихи Косихинского района пожаловались на то, что из села уже месяц не вывозят мусор. Виной тому обильные снегопады.