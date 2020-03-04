Барнаульцы пожаловались на нечищеную дорогу, из-за которой может не проехать скорая

Жильцы дома по адресу Папанинцев, 121, пожаловались на нечищеный двор, из-за которого автомобили экстренных служб не могут добраться до нуждающихся людей, сообщается в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По словам автора сообщения, отвечает за уборку ТСЖ "На Папанинцев". При этом двор за всю зиму чистили всего дважды, причем в последний раз – за счет администрации.
Жильцы хотят, чтобы на эту проблему обратили внимание соответствующие службы.
Как уже сообщал amic.ru, ранее жители Налобихи Косихинского района пожаловались на то, что из села уже месяц не вывозят мусор. Виной тому обильные снегопады.
Комментарии
Кто бы Чехова почистил.
а ведь на этой улице находится здание в которой размещается комитет по транспорту, алтайавтодор и т.д.
4.03.2020 10:43
- гость -
причем тут улица и что на ней находится? не чистится ДВОР! в доме ТСЖ, которое нихрена не работает.
Пожаловались жильцы - которые машины паркуют так, что пришлось во дворе ввести одностороннее движение))))
4.03.2020 11:08
- гость -
Такое впечатление, что из этого дома вообще ни кто не работают.... они всегда там припаркованы))))
На чужом горбу выехать хотят.
4.03.2020 11:08
- гость -
Одностороннее движение во дворе? Это как?
А почему ТСЖ до сих пор не наказали за колею в колено, начищенные тротуары и проезд?
Да там и у школы 122 не особо почищено.
4.03.2020 11:26
- гость -
На чужом горбу выехать хотят.
4.03.2020 11:08
- гость -
Одностороннее движение во дворе? Это как?
Там действительно одностороннее, даже знак висит))) въезд со стороны 129 дома, выезд на Песчаную...иначе затык из за узости двора и припаркованых машин.
4.03.2020 11:39
- гость -
Просто раньше никогда во дворах не встречал дорогу с односторонним движением. Видимо какой-то навароченый чинуша там живёт.