На Алтае собаки покусали пятерых детей за неделю

Восемь человек подверглись нападениям собак за неделю в Республике Алтай, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Большинство из пострадавших – дети.

Два случая пришлись на село Кара-Коба в Онгудайском районе. Там на 14-летнего селянина набросился пес, когда подросток садился в школьный автобус. У пострадавшего рана голени.

Другому укушенному 11 лет. Собака набросилась на него на улице, ранив в область подколенного сустава.

Еще двум детям потребовалась помощь медиков после нападения животных в Усть-Канском районе. 11-летний житель села Ябоган подвергся атаке, когда шел за водой. Собака укусила за предплечье.

Еще сильнее досталось 10-летнему ребенку. Он хотел поиграть с собственной собакой, но животное отреагировало агрессивно. У мальчика множественные укушенные раны лица.

Пятый ребенок пострадал, когда попытался погладить соседского пса. Животное укусило его за кисть.

18-летнюю девушку укусила собака в селе Майма. У нее ссадина голени.

Еще двое взрослых получили травмы вследствие нападения животных в Чойском и Усть-Коксинском районах. В первом случае диагностирована укушенная рана бедра, во втором – кистей рук.

"Перечисленных случаев могло бы не быть, если бы собаки содержались правильно: на привязи. Какое наказание понесли люди, отпустившие собаку "погулять"? Только на владельца собаки в селе Коргон муниципалитетом составлен административный протокол", – констатировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ведомство обратилось к населению с просьбой держать своих собак на привязи и не выпускать их за пределы домовладения без поводка и намордника.