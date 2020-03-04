Продажу алкоголя в "наливайках" могут запретить

Депутаты Госдумы внесли корректировки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Документ должен пройти второе чтение.

Как сообщают "Ведомости", законопроект направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" – маленькими барами на первых этажах жилых домов, которые торгуют алкоголем по ночам. Жильцы жалуются на шум от посетителей таких заведений.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи вплоть до полного запрета, а также устанавливать время распития алкоголя в подобных местах. Планируется увязать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах на федеральном уровне – с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионах.

Ожидается, что окончательная редакция поправок будет готова в течение марта. Отмечается, что законопроект требует доработки с учетом некоторых замечаний. В частности запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.