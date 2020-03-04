Продажи романа "Чума" из-за коронавируса подскочили в четыре раза

На фоне информации о распространении коронавируса во Франции резко выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю, сообщает ТАСС.

Произведение, впервые изданное еще в 1947 году, вышло на пик спроса на четвертой неделе января, когда появилась информация о первых случаях заражения французов.

В результате продажи "Чумы" в стране подскочили в четыре раза – с 450 до 1,7 тысячи экземпляров.

Местные СМИ отмечают, что спрос на литературу связан с общественно-политическими настроениями. И едва ли такие предпочтения можно отнести к оптимизму по поводу скорейшей ликвидации эпидемии, рассуждают эксперты.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал, что официально подтвержден 191 случай заражения французов коронавирусом COVID-19. Трое из заболевших скончались.