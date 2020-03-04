Россияне рассказали, как относятся к женщинам-пилотам

Каждый пятый российский путешественник хочет, чтобы самолетом управлял мужчина. Таковы результаты исследования, которое провел онлайн-сервис для поиска авиабилетов Aviasales.

На вопрос "Важно ли вам, чтобы пилот был мужчиной?" 19% респондентов ответили утвердительно. Лишь 2% предпочли бы лайнер под управлением женщины. При этом подавляющему большинству (79%) абсолютно без разницы какого пола пилот. По мнению этих респондентов, важнее профессионализм, здравый смысл и безопасность.

Как уже сообщал amic.ru, ранее российские туристы рассказали о своей чистоплотности. Так, для соотечественников важна чистота в самолете и гостинице. На воздушном судне россияне особенно пристально обращают внимание на сиденье, а в гостинице – на постельное белье.