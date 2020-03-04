Депутат Госдумы от Алтая поборется с неправильными банными вениками

Депутат Госдумы от Республики Алтай Родион Букачаков провел круглый стол с общественниками и местными жителями. На мероприятии обсудили проблему банных веников из можжевельника, сообщают "Новости Горного Алтая".

Инициатор мероприятия – алтайский общественный деятель Наталья Махалина, которую возмутило такое использование сакрального для коренного населения растения.

"У алтайцев храм – это природа, и нам тоже надо почтительно к ней относиться, – заявила Махалина. – Мы живем в многонациональной стране и должны уважать друг друга".

Ее поддержала замдиректора НИИ алтаистики Наталья Тадышева. По ее словам, роль арчына (так называют можжевельник коренные алтайцы) в культуре Алтая действительно особая.

"Все обряды алтайцев начинаются с раскуривания арчына. Свадьба, рождение ребенка, при похоронах – все сопровождается ароматом арчына, – констатировала Тадышева. – Если бы почитание арчына не было важным для народа, то народ бы его уже давно забыл".

Итогом дискуссии стало решение донести до людей значимость можжевельника. Для этого предлагают устанавливать информационные таблички и баннеры соответствующего содержания.

Еще одно кардинальное предложение – запрет свободной продажи можжевельника – поддержали далеко не все.