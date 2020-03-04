Замначальника железнодорожной станции в Алтайском крае попалась на взятке

В Алтайском крае суд вынес приговор заместителю начальника железнодорожной станции Рубцовск по грузовой и коммерческой работе. Женщину признали виновной в получении взятки в значительном размере.

Установлено, что замруководителя получила от представителя транспортной компании 90 тысяч рублей. За это вагоны фирмы осматривались в приоритетном порядке.

Приговором Рубцовского городского суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, отмечают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.