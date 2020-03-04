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"Ошибки надо исправлять". Спикер АКЗС призвал город решить проблему красных линий

, ИА "Амител"
Барнаульцев массово штрафуют и заставляют сносить дома
Частный сектор в Барнауле / Фото: amic.ru

Частный сектор в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти должны исправить ошибки, возникшие при нанесении красных линий на карту Барнаула. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко во время онлайн-конференции. По его словам, "нельзя же заставить жителей десятков домой отпиливать углы и переносить капитальные строения из-за того, что границы были фактически перенесены". И многие из таких построек под снос находятся на участках десятилетиями.

"Дом стоял на улице 40 лет, все подтверждающие документы городом исправно выдавались, но потом нанесли красные линии", – сообщил Александр Романенко.

Он отметил, что красные линии на карту города наносила организация из другого региона, специалисты которой барнаульских улиц "своими глазами даже не видели". И это в корне неверно.

"В результате под штрафы (и немалые) попадает большое количество барнаульцев, которые неожиданно стали нарушителями. Хотя десятки лет до того город не имел к ним никаких претензий", – говорит Романенко.

Ситуация осложняется тем, что ширина красных линий должна быть не менее 15 метров. Это необходимо, чтобы пожарные и скорые могли беспрепятственно добраться до любого дома. Но в частном секторе исторически сложилось, что проезды намного уже.

"На мой взгляд, здесь есть место ошибке, которую нужно признать и исправить. Да, с другой стороны, есть требование при установлении красных линий к ширине территории общего пользования, которая в зависимости от категории улиц и дорог должна составлять 15 метров и более. Для большинства улиц в старом частном секторе этот показатель недостижим. Ситуация патовая", – говорит Александр Романенко.

Алтайские депутаты обратились к городским властям "с предложениями по разрешению ситуации". Однако какие именно варианты решения проблемы предлагают народные избранники, в АКЗС пояснять amiс.ru отказались.

Что происходит сейчас?

Проблема участков, которые выходят за красные линии, приобрела массовый характер в 2019 году. Земельный контроль, реагируя на жалобы барнаульцев, проверял не один дом, а всю улицу. И в нарушители записывали целые поселки.

Горожане готовы выкупить или взять в аренду "самозахваченную" землю, чтобы не сносить постройки. Но чиновники утверждают, что закон этого не позволяет, ведь территории общего пользования занимать нельзя. И настаивают, что действуют строго в рамках закона. Правда, жительница Барнаула Наталья Бобровских (пока единственная в городе) через суд смогла доказать, что красные линии, рассекающие ее дом, нанесены незаконно.

"Необходимо отделить тех, кто занимается злостным самозахватом, от тех, кто оказался заложником ситуации, чьи дома, постройки были возведены еще в советский период, и оформление границ участков осуществлялось в соответствии с иными требованиями", – отмечает Александр Романенко.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.03.2020 12:49
- гость -

К кому взывает председатель АКЗС Александр Романенко?! Он вообще знает, что возглавляет орган законодательной власти края?!

4.03.2020 13:15
- гость -

Уууу... понеслась моча по трубам... Серьезней проблем нетути?

4.03.2020 13:17
- гость -

К здешним комментаторам. Щас ему рецептов накидают...

4.03.2020 14:35
- гость -

Что Романенки рецепты накидывать? С приходом Томенко появились эти красные линии.

4.03.2020 14:38
- гость -

Дома барнаульцев стояли 30-50 лет, пригрели у власти чужаков, теперь радуйтесь.

4.03.2020 14:40
- гость -

снести все и заново построить

4.03.2020 14:43
- гость -

Молодец Александр Романенко!
Должен быть здравый смысл в действиях, а не слепое исполнение абсурдных решений.
Он все правильно сказал.
Мух (свежий самозахват) отдельно, котлеты (дома старой постройки до разметки красных линий линейкой по карте без выезда на местность) - отдельно

4.03.2020 15:25
- гость -

Что молчит градоначальник? Горожан интересует мнении Франка по разрешению кризиса красных линий.

4.03.2020 15:32
- гость -

Что думает барнаульская Дума?

Власти нас убедили, что выбирать мэра мы недостойны, есть лучшие из лучших - Гордума.

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