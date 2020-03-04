В AliExpress предупредили о возможных задержках посылок из-за коронавируса

Представители интернет-площадки AliExpress предупредили клиентов о том, что посылки из Китая могут прийти немного позже запланированного времени из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Regnum, в компании прилагают максимум усилий, чтобы все заказы были доставлены в срок, но распространение инфекции тормозит этот процесс.

В частности, больше времени требуется для логистических процессов обработки заказа, уточнили в AliExpress.

Представители площадки поблагодарили клиентов за терпение и напомнили, что коронавирус не может передаваться посредством посылки.

Как ранее писал amic.ru, передача инфекции через посылки маловероятна, так как возбудитель заболеваний чувствителен к изменениям окружающей среды, считает завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.

Коронавирусы разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются. По словам эксперта, вирус может заразить живой организм, пока находится в аэрозольной форме, к примеру, когда больной чихнул.

Но если после этого капли попали на поверхность предмета и засохли, то частицы вируса дезактивируются – концентрация активных частиц низка, чтобы заразить человека.