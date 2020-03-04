Жизнь висит на волоске. Жители алтайского села пожаловались на скорую и больницу

576 жителей села Алтайского Табунского района прислали обращение депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву. Они пожаловались на нехватку врачей, сокращение койко-мест, долгое ожидание приезда скорой помощи, закрывшийся роддом и разговоры о прекращении работы центральной районной больницы. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Упорно ходят слухи о закрытии нашей районной больницы, так как в нашем районе население чуть больше девяти тысяч человек, а ЦРБ останутся там, где населения более 15 тысяч. Кто спросил и прислушался к мнению жителей района? У нас и так малые села удалены от райцентра, что будет потом, если районную больницу закроют?" – написал в обращении председатель Алтайского сельского совета депутатов Табунского района Виктор Дорбан.

В Минздраве Алтайского края amic.ru сообщили, что закрывать ЦРБ никто не планирует.

Также, по словам Дорбана, из-за сокращения койко-мест люди по две-три недели ждут места в стационаре для прохождения лечения, не хватает врачей.

Население жалуется и на работу скорой помощи.

"Наша служба скорой раньше всегда приезжала вовремя и оказывала квалифицированную помощь. А по новому алгоритму действий диспетчера скорой помощи ожидание увеличилось до двух с половиной часов. У нас уже несколько случаев несвоевременного прибытия скорой <...>. Это просто беспредел по отношению к больным, да и к медикам!" – добавляет Виктор Дорбан.

Он и все 576 подписавшихся под письмом односельчан просят Александра Терентьева "принять все возможные меры и вернуть прежний режим работы неотложки". Депутат отправил официальный запрос заместителю председателя правительства Алтайского края.