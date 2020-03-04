World Press Photo. Объявлены номинанты на лучшую репортажную фотографию года

Международный конкурс фотожурналистов World Press Photo опубликовал шорт-лист номинантов. Он проводится уже более 60 лет, и главный посыл – соединить мир с историями, которые имеют значение.

В 2020 году в шорт-лист премии попал Никита Терешин – фотограф из Санкт-Петербурга, который сейчас проживает в Берлине. На его снимке под названием "Ничего личного – подсобка войны" запечатлен предприниматель, убирающий две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Этот и другие снимки номинанта – в нашей фотоленте.