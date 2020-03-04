Чрезвычайно редкий залетный вид птиц заметили на Алтае

Орнитолог Алтайского биосферного заповедника Олег Митрофанов сфотографировал в Алтайском биосферном заповеднике крайне необычного для этих мест гостя – обыкновенную зеленушку (Chloris chloris).

Как сообщает пресс-служба заповедной территории, птица обитает большей частью в теплых европейских странах. Для Алтая это чрезвычайно редкий залетный вид. Но в минувшее десятилетие зеленушка, которую за ее трели также называют "лесной канарейкой", стала мигрировать на восток.

"В последние годы птица отмечена как гнездящийся вид в Новосибирской области и Алтайском крае, – рассказали в заповеднике. – Для Республики Алтай зафиксированы единичные встречи в разных районах. На территории Алтайского заповедника в зимнее время в этом году обыкновенная зеленушка отмечена впервые".

Ранее amic.ru писал, что фотоловушка на Алтае поймала марала с необычными рогами. По виду животному чуть больше года. У маралов такого возраста рога представляют собой два "штыря" и очень редко имеются два надглазничных отростка, которые называют "спичаками". У этого же животного есть не только редкие отростки, но и еще одно совсем нехарактерное для годовалых маралов "ответвление".