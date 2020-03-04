"Антивор" и настройка рекламы: на Алтае появился новый сервис для бизнеса

МТС запустил в Алтайском крае и Республике Алтай комплексное решение для ретейла, которое совмещает в себе противокражную систему защиты и информационно-рекламную медиапанель с управлением контентом через облачную платформу МТС TVBit.

Новый продукт состоит из акустомагнитных рамок с интегрированными цифровыми медиапанелями, которые устанавливаются на выходе из торговой точки, а также облачной системы управления контентом МТС TVBit. Основными пользователями сервиса TVBit являются компании из следующих отраслей:

сфера услуг (автосервис, салоны операторов мобильной связи – 24%);

ретейл – 16%;

юридические агентства – 20%;

девелоперские компании – 14%;

банки – 10%;

производственные компании – 9%;

учебные заведения – 7%.

Решение интегрируется с внутренними ИТ-системами магазина – видеонаблюдением, CRM и бухгалтерскими программами. В совокупности с возможностями аналитики больших данных МТС, комплекс позволяет планировать и проводить персонализированные рекламные кампании, менять их в течение дня, настраивая сообщения на конкретную узкую целевую аудиторию, и отслеживать эффективность рекламы в каждой торговой точке.

МТС предоставляет доступ к сервису TVBit с середины 2019 года. Облачный сервис TVBit уже вошел в число востребованных, поскольку позволяет гибко настраивать рекламу и управлять информацией из любого места в режиме онлайн. Продукт принципиально меняет модель доставки информации и становится предметом интереса не только для бизнеса, но и самого широкого круга предприятий, поскольку через него практически любая поверхность становится новым массовым источником информации.

Применение "Антивора"

Противокражное оборудование производится компанией "Антивор" и поставляется на эксклюзивных условиях в рамках сервиса TVBit от МТС. Стоимость установки одной рамки с экранами и облачной платформой для управления контентом составляет порядка 100 тысяч рублей. Стоимость комплексного проекта рассчитывается исходя из количества розничных точек и глубины необходимой аналитики.

В аэропорту

Рамки устанавливаются на магазинах Duty Free, интегрируется с другими цифровыми рекламными поверхностями в аэропорту, системой видеонаблюдения и расписанием полетов. Таким образом, рекламные сообщения на экранах будут релевантны конкретной аудитории в зоне магазинов Duty Free. Если в аэропорту приземлился борт, например, с транзитными пассажирами из Китая, то сообщения на экранах будут на китайском языке и будут предлагать наиболее популярные товары именно для этой целевой аудитории. Также экраны могут использоваться для сервисных сообщений – опаздывающим пассажирам и для размещения информации о рейсах.

В сети магазинов одежды

Система интегрируется с системой аналитики больших данных от МТС, а также с бухгалтерскими программами клиента для отслеживания эффективности рекламных сообщений. Рекламная кампания строится на аналитике посещения каждой розничной точки в зависимости от времени дня различными целевыми аудиториями. Если до 14:00 буднего дня в магазины ходят преимущественно молодые люди и школьники, то на них таргетируется соответствующее рекламное сообщение. Для семейной аудитории днем в выходной день меняется рекламное сообщение. За счет интеграции с бухгалтерскими системами можно проанализировать эффективность каждой кампании.

В качестве "пилота" система установлена в нескольких салонах розничной сети МТС в Москве.