Почти что замок продают в Камне-на-Оби за 8 миллионов рублей

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Необычный объект выставили на продажу в Камне-на-Оби. Это кирпичный дом, оформленный в стиле средневекового замка. Сейчас там располагается отель.

На потолках присутствуют фрески, три этажа соединяет кованная лестница, часть спален выполнены в царском стиле. По словам продавца, дом удобен как для жилья, так и для гостиничного бизнеса сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Общая площадь составляет 250 кв. м. Участок занимает 35 соток, есть парковка. Также имеются двухэтажные постройки, которые можно использовать под сауну, бассейн и баню.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле выставили на продажу трехэтажный особняк на Змеиногорском тракте. Хозяин просит за него 70 миллионов рублей.