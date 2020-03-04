"Динамо-Алтай" продолжает борьбу в плей-офф

Хоккеисты "Динамо-Алтай" проведут очередной матч Кубка Федерации против саратовского "Кристалла" в среду, 4 марта. Третий поединок четвертьфинальной серии до четырех побед состоится на льду волжан.

Напомним, первые встречи прошли в минувшие выходные в Барнауле. Тогда алтайские хоккеисты дважды выиграли с одинаковым счетом 3:2. Таким образом, барнаульцы сейчас ведут в серии – 2:0.

В Саратов отправились 23 хоккеиста алтайской команды.

Сегодня матч начнется в 21:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте клуба "Динамо-Алтай".