Прокуратура потребовала от главы алтайского Минздрава устранить нарушения

Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин рассказал, что прокуратура Алтайского края выявила отсутствие лицензий на медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия" у Лебяженской туберкулезной больницы.

Как сообщает "Политсибру", в связи с этим министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову выдали предписание об устранении нарушений.

Amic.ru ранее писал, что Шуленин заявил о нарушении законодательства Лебяженской туберкулезной больницей. По его словам, медучреждение занимается лечением пациентов, не имея соответствующей лицензии. Медик утверждает, что только за февраль в больнице умерли двое пациентов, еще один – в январе.

Шуленин требовал проверить медучреждение на признаки преступлений, в том числе по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".