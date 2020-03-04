Женщины Алтайского края образованнее мужчин

Алтайкрайстат в преддверии Международного женского дня приводит статистику, посвященную жительницам региона.
Сейчас в Алтайском крае проживает 1,255 млн женщин. Это почти 54% населения. Из них 722 тысячи – в городах. Средняя продолжительность жизни женщин в регионе составляет 76 лет.
Согласно статистике, матерями жительницы Алтайского края становятся в среднем в 28 лет.
Половина взрослых женщин региона работает, половина – нет. Самыми "женскими" сферами в крае являются образование, здравоохранение, финансы и страхование.
Средняя зарплата у женщин на Алтае составляет почти 26 800 рублей. Для сравнения, у мужчин – 33 200 рублей. При этом прекрасная половина человечества образованнее сильной: доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование составляет 31,3%, у мужчин – 19,5%.
Добавим, что руководящие должности распределены между женщинами и мужчинами примерно поровну. У дам руководителями являются 7,2% работающих, у мужчин – 8,2%.
Комментарии
Мир до сих пор устроен по мужским правилам. Приоритет физической силы решает всё.
4.03.2020 14:33
- гость -
Абсолютно неверно. Решает неспособность женщин выполнять ряд работ, нерешительность, безынициативность и общая бестолковость.
С удовольствием разогнал бы десяток своих сотрудниц, абсолютно бестолковые создания, зато все с высшим образованием. Толку от них -ноль, пинками только и можно заставить что-то делать и то все потом по 20 раз переделывают. Парней бы набрал, да ЗП не так высока как им бы хотелось к сожалению. Парни, что работают в таких же должностях в этой же конторе - намного сообразительнее, все сразу понимают, что и как от них требуется, просто небо и земля.
Просто сейчас «за такие деньги» работать не хотят, всем уже после вышки надо заоблачные зарплаты, так и многие мужчины рассуждают с высшим образованием не идут на зарплату в 20, а лучше дома будут лежать
4.03.2020 14:55
Жоржик
4.03.2020 14:33
- гость -
Абсолютно неверно. Решает неспособность женщин выполнять ряд работ, нерешительность, безынициативность и общая бестолковость.
С удовольствием разогнал бы десяток своих сотрудниц, абсолютно бестолковые создания, зато все с высшим образованием.
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Так вы их отбирали, поди, не только из-за высшего образования, ещё какими-то соображениями руководствовались.
Парней взяли по деловым качествам. Вот и разный результат.
4.03.2020 14:55
Жоржик
4.03.2020 14:33
- гость -
Парней бы набрал, да ЗП не так высока как им бы хотелось к сожалению.
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Так и умные женщины на невысокую зарплату не идут. Поэтому у вас такой контингент.