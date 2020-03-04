Женщины Алтайского края образованнее мужчин

Алтайкрайстат в преддверии Международного женского дня приводит статистику, посвященную жительницам региона.

Сейчас в Алтайском крае проживает 1,255 млн женщин. Это почти 54% населения. Из них 722 тысячи – в городах. Средняя продолжительность жизни женщин в регионе составляет 76 лет.

Согласно статистике, матерями жительницы Алтайского края становятся в среднем в 28 лет.

Половина взрослых женщин региона работает, половина – нет. Самыми "женскими" сферами в крае являются образование, здравоохранение, финансы и страхование.

Средняя зарплата у женщин на Алтае составляет почти 26 800 рублей. Для сравнения, у мужчин – 33 200 рублей. При этом прекрасная половина человечества образованнее сильной: доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование составляет 31,3%, у мужчин – 19,5%.

Добавим, что руководящие должности распределены между женщинами и мужчинами примерно поровну. У дам руководителями являются 7,2% работающих, у мужчин – 8,2%.