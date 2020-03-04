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"Я умер, но бессмертна мафия". Little Big покинул PR-менеджер

, ИА "Амител"
Андрей Орехов опроверг взаимосвязь увольнения и участия группы в Евровидении
Андрей Орехов / Фото: facebook.com/andrekhov

Андрей Орехов / Фото: facebook.com/andrekhov

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов уволился из творческого коллектива. О своем уходе он объявил в своем аккаунте в социальной сети Facebook 2 марта.

Вместо объяснения причин такого решения он оставил неоднозначный комментарий: "Я умер, но бессмертна мафия".

Это совпало по дате с принятием решения об участии Little Big в Евровидении-2020 от России. В связи с этим Орехову пришлось дополнительно объяснять, что два события никак между собой не взаимосвязаны.

Как ранее писал amic.ru, лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал о песне, с которой он представит страну на конкурсе. По его словам, это будет веселый трек "с бразильским оттенком".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.03.2020 14:13
точный

уточните, это кто такие?

4.03.2020 14:42
пончик

это шуты,клоуны.

4.03.2020 14:51
Бабуля

Глядишь и зайдут на пьедестал.Послали бы Гудкова,он в самый раз туда..

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