Дарите на 8 Марта валенки. Морозы до -26°C идут в Алтайский край

В Алтайский край к мартовским праздникам придут морозы – синоптики ожидают до -26°C, сообщают в краевом ЦГМС.
Холоднее всего будет ночью 7 марта – на большей части территории от -16°C до -21°C, а в отдельных районах до -26°C.
Днем будет на десяток градусов теплее – от -7°C до -12°C, но даже при такой температуре шашлыки на природе – не самая лучшая затея, если не запастись теплой одеждой.
5 и 6 марта будет значительно теплее – от -8°C до +2°C днем (по северо-западу может похолодать до -13°C) и от -4°C до -10°C ночью (в предгорьях – до -16°C, а местами – до -17°C).
Ранее amic.ru писал, что первый весенний месяц в столице Алтайского края прогнозируется теплее нормы на один-два градуса. Ею в Барнауле для марта считается -7,3°С. Самой теплой ожидается середина месяца. Днем столбик термометра будет подниматься до -3 градусов. Однако не исключены и волны холода. В этом случае ночью температура будет падать до -25°С, а днем – до -11°С.
Комментарии
Ни на одном метео сайте не подтверждается данная информация..
Ничего не понял, температура будет подниматься до минус 3,ого, тепло
Как эта поганая Сибирь со своей зимой уже надоели
Дарите на 8 Марта валенки.
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Что сразу валенки, а не норковые шубки, например!
Чушь собачья