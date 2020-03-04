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Жители Алтайского края по-прежнему зарабатывают меньше всех в Сибири

, ИА "Амител"
Регион – единственный в округе, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч
Фото: Gosrf.ru

Фото: Gosrf.ru

Средняя зарплата по Сибири в 2019 году составила порядка 41 тысячи рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Алтайский край замыкает список с показателем почти в 28 тысяч рублей. Это единственный регион в СФО, где средний заработок менее 30 тысяч в месяц.

Абсолютным лидером стал Красноярский край, где каждый житель в среднем зарабатывает чуть менее 50 тысяч рублей в месяц. Далее идет Иркутская область с показателем почти 46 тысяч рублей. Замыкает тройку Томская область, где получают чуть более 43 тысяч.

Республика Алтай оказалась на предпоследнем месте. Там средний заработок составляет около 33 тысяч рублей.

Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2019 года зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5%. Наибольший рост за год зафиксировали в строительстве, производстве транспортных средств и оборудования, растениеводстве, животноводстве, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, деятельности библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.03.2020 18:17
дядя ГЕНА

Томенко обещал.... вот и получайте.

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