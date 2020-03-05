Что не стоит дарить женщине на 8 марта, если вы не хотите скандала и слез

И снова весна, и здравствуй, 8 марта. И вновь мужчины мечутся по магазинам, чтобы порадовать своих дорогих женщин прекрасными подарками в этот первый весенний праздник. Но если вы сейчас хищно присматриваетесь к наборам гелей для душа или сковородкам по акции в ближайшем магазине – остановитесь и прочтите наш материал. Мы собрали топ антиподарков на 8 марта, на которые женщина может серьезно обидеться.

Гель для душа (пена, мыло, соль для ванной)

Фото: rusexpress.ru

Каждый магазин и каждый ларек в преддверии весны выставляет на витрины готовые "подарочные" наборы гелей для душа и прочих мыльных радостей. Да к тому же еще и по акции. Поэтому любая женщина скажет вам, что такой набор – один из самых нежеланных подарков в ее личном антитопе. Ведь сразу понятно, что вы просто решили взять первое попавшееся под руку в магазине, даже не потрудившись проявить фантазию.

Косметика и парфюмерия

Фото: pixabay.com

На витринах магазинов много разных красивых баночек с косметическими средствами. Но, честно говоря, очень немногие мужчины представляют, что на самом деле необходимо его даме. Да к тому же женщины всегда сами любят походить по магазину и не спеша выбрать духи, крем, тушь или что-то другое. Конечно, если вы все-таки уверены, то можете рискнуть и купить ей косметику, то наш совет: не мешайте ей релаксировать. Просто подарите ей сертификат на кругленькую сумму в любимый магазин, и пусть она все выберет сама.

Кухонная утварь

Фото: rusexpress.ru

Нет, нет и еще раз нет. Конечно, никто не отрицает, что сковородки, кастрюли и формы для выпечки – это полезные и нужные вещи и в хозяйстве всегда пригодятся. Но не на 8 марта. В этот день женщина хочет побыть в образе королевы, а не кухарки.

Бытовая техника

Фото: pixabay.com

Если вы считаете, что новый миксер или пылесос – это отличный подарок для женщины на 8 марта, спешим вас разочаровать: вы ошибаетесь. Смотрите пункт выше. Ведь женщинам так хочется забыть об уборке и готовке хотя бы на один день.

Сувениры

Фото: pixabay.com

Все эти копилки, а также ненужные безвкусные статуэтки в виде кошечек или других зверюшек раздражают безумно. Неужели вашей фантазии не хватит на что-то большее? Скорее всего, такие подарки просто будут пылиться без дела на какой-нибудь дальней полке. И да – это гораздо хуже, чем бытовая техника.

Средства для омоложения или снижения веса

Фото: zdorovieinfo.ru

8 Марта – это день комплиментов и восхищения вашей дамой. А какой женщине понравятся намеки на то, что она старая или толстая? Бр-р-р. Вам ведь не нужны ссоры и обиды в такой день?

Дешевая бижутерия

Фото: pixabay.com

Дешевую бижутерию уважающие себя женщины, если честно, не носят. Да и в принципе украшения – это вещи очень индивидуальные: кому-то нравится одно, кому-то другое. А если вы решили выбрать что-то дорогостоящее, то лучше подстрахуйтесь и возьмите с собой вашу даму: пусть она сама выберет то, что ей по душе.

Цветы и конфеты

Фото: wallbox.ru

Нет, конечно, цветы любят почти все женщины. Да и от конфет многие не откажутся. Но все-таки цветы и конфеты – это, скорее, дополнение к подарку, а не отдельный презент.

Деньги

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Это будет выглядеть как попытка откупиться от вашей дамы. Ведь ваша женщина, в первую очередь, жаждет внимания. А деньги говорят о том, что мужчина просто не озадачился выбором подарка.

Главное – внимание и забота

Фото: autogear.ru

Если денег на подарок у вас совсем нет – это не беда. Окружите ее заботой, вниманием и лаской. Приготовьте завтрак в постель или романтический ужин. Освободите ее от всех домашних обязанностей и дайте ей расслабиться. Ведь ваша женщина любит и ценит вас не за подарки.