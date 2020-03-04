Матвиенко возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала слова алтайского главврача ЦРБ Немецкого национального района Михаила Беккера о том, что до его больницы нельзя добраться общественным транспортом. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться", – заявила Матвиенко, уточнив, что такая проблема существует не только на Алтае.

Она поручила сенаторам принять меры к повышению доступности медицинской помощи в регионах, которые они представляют.

Кроме того, спикер Совфеда обратила внимание на необходимость повышения качества уровня жизни сельского населения. По ее словам, масштабная программа устранения цифрового неравенства не поможет, если к вопросу не подходить комплексно.

"Если в деревне стоят перекошенные здания, если условий для нормальной жизни нет, о каком интернете здесь можно говорить? – подчеркнула Матвиенко. – Руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это все в порядок, а уж потом интернет проводить".

Как ранее писал amic.ru, Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих граждан РФ.

Она уточнила, что этот вопрос следует тщательно обдумать и просчитать, о каких суммах выпадающих доходов из бюджета может идти речь, а также какие категории граждан стоит освободить от налоговых отчислений.