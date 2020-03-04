Матвиенко возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала слова алтайского главврача ЦРБ Немецкого национального района Михаила Беккера о том, что до его больницы нельзя добраться общественным транспортом. Об этом сообщает "Парламентская газета".
"Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться", – заявила Матвиенко, уточнив, что такая проблема существует не только на Алтае.
Она поручила сенаторам принять меры к повышению доступности медицинской помощи в регионах, которые они представляют.
Кроме того, спикер Совфеда обратила внимание на необходимость повышения качества уровня жизни сельского населения. По ее словам, масштабная программа устранения цифрового неравенства не поможет, если к вопросу не подходить комплексно.
"Если в деревне стоят перекошенные здания, если условий для нормальной жизни нет, о каком интернете здесь можно говорить? – подчеркнула Матвиенко. – Руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это все в порядок, а уж потом интернет проводить".
Как ранее писал amic.ru, Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих граждан РФ.
Она уточнила, что этот вопрос следует тщательно обдумать и просчитать, о каких суммах выпадающих доходов из бюджета может идти речь, а также какие категории граждан стоит освободить от налоговых отчислений.
Комментарии
Старая бабушка
Страшно подумать скильки средств выпадает при таком подходе из бюджета.
Лучше бы они подумали не об освобождении малоимущих от НДФЛ, а о введении налога на роскошь. И бюджет бы пополнился.
Айяйяй... Какие чиновники плохие... А сама то она из чьего "огорода"? Сидела, сидела в правительстве и вдруг прозрела... Все плохие, она хорошая...
Я вам в глазёнки то всю правду скажу: "Не по вкусу мне это дело, не по вкусу".
Матвиенку в Президенты!