Датчики оповещения о нарушениях ПДД будут устанавливать в автомобили в России

Автомобили в России собираются оснащать датчиками оповещения о нарушении ПДД. Система появится в новых машинах, которые будут собираться автоконцернами на территории страны, сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.
Система призвана помогать автомобилистам. Она будет распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров, после чего данные проанализирует вычислительный модуль, а затем передаст их водителю на экран или звуковым сообщением. Эти системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики).
ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили РБК, что документ планируется принять в конце октября 2020 года.
Комментарии
*Она будет распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров* это что за сказка такая? сколько опять распилят то? как понимаю наличие этой вундервафли будет обязательным? еще поди и штраф придумают за ее отсутствие... нас ждет светлое будущее однако....
Она будет распознавать разметку
Под снегом и льдом тоже?
"Под снегом и льдом тоже?"
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Когда будет, когда не будет... надёжная, в общем, система.
Стучать на хозяина авто будет исправно, а это главное.
Я знал, что они скоро замутят подобное.
Заметна рука нового правительства, работа будет направлена на распил и отъем кровных у населения страны "так завещал нам великий и не сменяемый и пенсия в 10 800 руб." Почему бы это в КР не записать пунктик.
Стучать на хозяина авто будет исправно, а это главное.
отключается элементарно