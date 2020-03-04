Датчики оповещения о нарушениях ПДД будут устанавливать в автомобили в России

Автомобили в России собираются оснащать датчиками оповещения о нарушении ПДД. Система появится в новых машинах, которые будут собираться автоконцернами на территории страны, сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Система призвана помогать автомобилистам. Она будет распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров, после чего данные проанализирует вычислительный модуль, а затем передаст их водителю на экран или звуковым сообщением. Эти системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики).

ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили РБК, что документ планируется принять в конце октября 2020 года.