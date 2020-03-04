Названы самые популярные гаджеты в качестве подарка на 8 Марта

Какие технологические подарки собираются дарить женщинам на 8 Марта россияне, выяснили сотрудники проекта Hi-Tech Mail.ru.

Как сообщает РИА "Новости", почти треть опрошенных (32%) планирует сделать "умный" подарок в виде смарт-часов или фитнес-браслета. Вторым по популярности стал смартфон (22%), третьим – беспроводные наушники.

Ворвалась в топ-4 и бытовая техника. В 12% случаев мужчины хотят подарить близким на Международный женский день робот-пылесос.

Примечательно, что больше половины респондентов (53%) признались, что планируют закупить подарки на 8 Марта на сумму, не превышающую 5 тысяч рублей. 33% мужчин выделили на презенты больше 10 тысяч рублей, 14% – от 5 до 10 тысяч рублей.

Опрос проводили с 25 февраля до 2 марта 2020 года. В нем приняли участие свыше 15,6 тысячи россиян.