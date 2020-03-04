Путин рассказал, почему у россиян снижаются доходы

У снижения доходов россиян и роста числа бедных в России есть объективные обстоятельства. Об этом в интервью ТАСС заявил глава государства Владимир Путин.

По словам президента, падение доходов обусловлено снижением мировых цен на нефть. При этом Путин подчеркнул, что сейчас страна меньше зависит от этих колебаний, а доля ненефтегазовых доходов растет. По словам российского лидера, это требует времени.

Ранее портал РБК сообщил, что в Счетной палате сомневаются в реализации плана по снижению бедности в России. По мнению аудиторов, прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% завышен, поскольку "не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население".

Напомним, ранее Алтайский край вошел в десятку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Этим субъектам из федерального бюджета решено выделить по 10 миллиардов рублей.