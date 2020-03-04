Путин рассказал, почему у россиян снижаются доходы

У снижения доходов россиян и роста числа бедных в России есть объективные обстоятельства. Об этом в интервью ТАСС заявил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, падение доходов обусловлено снижением мировых цен на нефть. При этом Путин подчеркнул, что сейчас страна меньше зависит от этих колебаний, а доля ненефтегазовых доходов растет. По словам российского лидера, это требует времени.
Ранее портал РБК сообщил, что в Счетной палате сомневаются в реализации плана по снижению бедности в России. По мнению аудиторов, прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% завышен, поскольку "не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население".
Напомним, ранее Алтайский край вошел в десятку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Этим субъектам из федерального бюджета решено выделить по 10 миллиардов рублей.
Комментарии
А то, что он разрушает экономику, ведет войны, и 20 лет у власти - это не причина?!
гыыы... понял Вася почему ты бедный? Патамушта цена на нефть в мире такая)))))))
так почему то только на простых граждан влияет колебание нефти, а друзья при этом богатеют, или я чего то не понимаю?
Ну тепереча все понятно! можно спать спокойно.
Единственное объективное обстоятельство это наличие его нескромной персоны у штурвала в течении 20 лет.
А борьбу с высоким уровнем жизни олигархов не хотят курировать?
доля ненефтегазовых доходов растет у друзей П.а. соглашусь на 146%.
в тоже время мой кошелек с 2014 похудел практически в двое спасибо-родному.
У россиян снижаются доходы потому что их грабит правительство во главе с объясняющим!
Единственный объективный фактор это грабёж, который осуществляют путиноиды.
"По словам президента, это объясняется "объективными обстоятельствами"", да и понятно, сидит он в кресле президента только потому что нужен определенному кругу лиц. Эти лица и обогащаются на горбу народа!
судя по коментариям собралясь група с низкой социальной ответственностью, посмотрем как это группа вести себя после его ухода.
p.s. А причём здесь нефть? Германия, проигравшая нам войну, вообще не имеет нефти, а уровень жизни в разы выше.
Одно слово - не втирай.
Завидую людям, для которых все просто и понятно...
4.03.2020 15:46
-гость-
Плакать не буду! Тем более, я уже не одного руководителя страной пережил! Этот будет шестой.
Потому что стал НДС 20%
Потому что Платон
Потому что акцизы
и еще десяток потому что.
И еще упадут доходы
Потому что отменяют ЕНВД, многократно увеличится налоговая нагрузка на мелкий бизнес
Потому что вводится тотальная маркировка (этак +10% к цене всего)
4.03.2020 15:46
Антиедерас
Там правительство на благо народа работает, а не на свою хариму.
4.03.2020 15:46
-гость-
В чем проявляется моя низкая социальная ответственность? В том, что не восхваляю солнцеликого? Что не нравится что меня правительство грабит? Что путин сделал мне хорошего что бы переживать, что он уйдет с поста?
падение доходов обусловлено снижением мировых цен на нефть
Так доходы падают и у бедных и у богатых, только бедные становятся нищими, а богатые менее богатыми, но все равно богатыми. Опасность в увеличении расслоения, такие расслоения ведут к социальным потрясениям, а в худшем случае - к революции. А это гражданская война лет на 10
Спасибо деду за Победу
4.03.2020 15:46
Антиедерас
Если пиндосы захотят, то будет ниже. Это же их колония.