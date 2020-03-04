Алтайские депутаты предлагают давать деньги многодетным семьям, не получившим землю

Депутаты партий "Справедливая Россия" и ЛДПР разработали законопроект, который решит проблемы предоставления многодетным семьям бесплатной земли в Алтайском крае. Они предлагают платить таким семьям компенсацию.

В регионе в очереди на бесплатную землю стоят более 12,4 тысячи граждан. Чтобы помочь им в решении жилищного вопроса, депутаты предлагают прописать в законе альтернативу: ждать положенный по закону участок или получить деньгами. Но потратить их можно только на строительство или реконструкцию жилья, на погашение ипотечного кредита.

"Логика здесь проста – раз власти не могут предоставить многодетным семьям положенные им по закону земельные участки, значит должны искать иные пути решения этой проблемы", – прокомментировал руководитель фракции СР в парламенте Алтайского края (АКЗС) Александр Молотов.

Этот вопрос СР и ЛДПР вынесут на сессию АКЗС в марте 2020 года. Но чтобы закон приняли и он заработал, нужна поддержка остальных фракций. "Единой России" в большей степени, потому что у партии большинства две трети депутатов в Заксобрании.