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Алтайские депутаты предлагают давать деньги многодетным семьям, не получившим землю

, ИА "Амител"
С идеей выступила "Справедливая Россия"
Фото: u-f.ru

Фото: u-f.ru

Депутаты партий "Справедливая Россия" и ЛДПР разработали законопроект, который решит проблемы предоставления многодетным семьям бесплатной земли в Алтайском крае. Они предлагают платить таким семьям компенсацию. 

В регионе в очереди на бесплатную землю стоят более 12,4 тысячи граждан. Чтобы помочь им в решении жилищного вопроса, депутаты предлагают прописать в законе альтернативу: ждать положенный по закону участок или получить деньгами. Но потратить их можно только на строительство или реконструкцию жилья, на погашение ипотечного кредита.

"Логика здесь проста – раз власти не могут предоставить многодетным семьям положенные им по закону земельные участки, значит должны искать иные пути решения этой проблемы", – прокомментировал руководитель фракции СР в парламенте Алтайского края (АКЗС) Александр Молотов.

Этот вопрос СР и ЛДПР вынесут на сессию АКЗС в марте 2020 года. Но чтобы закон приняли и он заработал, нужна поддержка остальных фракций. "Единой России" в большей степени, потому что у партии большинства две трети депутатов в Заксобрании.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.03.2020 17:07
iOne

4.03.2020 17:08
- гость -

1000%

4.03.2020 17:09
- гость -

Занимайте очередь на раздачу

4.03.2020 17:43
- гость -

Это типа денег-то много, а земли мало. Мы ж в Гонконге живём...

4.03.2020 17:53
Гость

Это типа по 100 тысяч рублей вместо земли. И ни в чем себе не отказывайте

4.03.2020 18:04
Помощник депутата

Пишете, что дело за малым, чтобы ЕР проголосовала. Но когда депутаты от ЕР спросили эсеров на совещании в парламенте, а где они возьмут деньги на реализацию закона, их просто нет в бюджете? ЭСЕРЫ ОТВЕТИЛИ ГЕНИАЛЬНО, а это не наши проблемы, вот вы и ищите деньги. А когда им предложили внести закон, когда определяться с источниками финансирования, они сказали, делайте что хотите, но мы всем будем рассказывать, что это вы не даете решить проблему.

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