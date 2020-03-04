Два человека пострадали в массовом ДТП в Горно-Алтайске

Фото: МВД по Республике Алтай

Авария с участием четырех транспортных средств произошла в Горно-Алтайске днем 3 марта, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

На проспекте Коммунистическом около 15:30 перед перекрестком столкнулись Toyota Corolla, Geely MK, Kia Rio и Toyota Hilux Surf.

По предварительной информации правоохранителей, виновницей ДТП стала 53-летняя жительница Кош-Агачского района, которая не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

В результате ее Toyota протаранила Geely, остановившийся на красный свет светофора. По инерции участниками аварии стали еще два автомобиля, которые стояли ближе к пересечению улиц.

Медицинская помощь оказана двум водителям. Госпитализация им не потребовалась.

В отношении женщины составили протокол об административном нарушении по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги".