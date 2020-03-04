Россия запретила вывозить из страны медицинские маски

Ограничение на вывоз медицинских масок и бинтов будет действовать в России до 1 июня 2020 года. Запрет распространяется также на марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия. Постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Как напоминает РБК, в середине февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о дефиците медицинских масок в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесии на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса. Это означает, что более чем в половине аптек регионов нет в продаже масок.

Кроме того, ФАС сообщила о росте розничных цен. В Москве стоимость масок выросла на 900%, в Карачаево-Черкесии – на 100%.

Вспышка нового типа коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайской провинции Хубэй. Инфекция быстро распространилась по всему остальному материковому Китаю, а затем перешла на другие страны.

На данный момент число заболевших превысило 90 тысяч человек, умерли более трех тысяч инфицированных.